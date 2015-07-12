مدرسان يتقدمان ببلاغ للنيابة بإهدار المال العام في بعض المدارس الصناعية بأسوان

تقدم اثنان من المعلمين بمدرسة محمد حسين هلال الصناعية في أسوان، ببلاغ الي النيابة العامة ضد مدير التربية والتعليم بالمحافظة بسبب توريد أجهزة تعليمية للمدرسة لا تعمل منذ 5 سنوات، مما يعتبر اهدارا للمال العام.

وقال هاني عبدالحليم عبدالله وأحمد عبد الرسول محمد -المعلمان بمدرسة محمد حسين هلال الصناعية في شكواهما، انه توجد أجهزة تعليمية موردة من الوزارة في مدرستهما وهي عبارة عن لوحة تعليمية خاصة بالحقن الإلكتروني للسيارات وثمنها 183 ألف و 96 جنيهاً ولم تعمل منذ توريدها، علاوة علي توريد جهاز كومبيوتر لكشف الأعطال للسيارة بمبلغ 45 ألف جنيهاً وهذا الجهاز متروك منذ إستلامه في عام 2010، ولم يتم تفعيله رغم ان مدة الضمان الخاصة بهذا الجهاز تبلغ عامين فقط، ولم تأتي الشركة الموردة لتشغيله وتسليمه فعليًا.

وأضافا أنه يوجد خمسة أجهزة كومبيوتر أخري تم توزيعهم علي عدد مدارس محمد صالح حرب نظام الخمس سنوات ومدرسة كامل يعقوب الصناعية ومدرسة إدفو الصناعية، وتبلغ قيمة كل جهاز 45 ألف جنيهاً ولم تعمل هذه الأجهزة حتي الآن مما يعد إهدارا للمال العام.

وطالبا بمحاسبة المسئولين عن عدم تشغيل هذه اللوحات والأجهزة الموردة الي المدارس بدون ان تعمل خلال السنوات الخمس الماضية رغم انها كبدت ميزانية الدولة مئات الألوف من الجنيهات.