التشكيل – كما انفرد في الجول.. الأهلي يلعب بثلاثة مدافعين أمام ستاد مالي

يدافع الأهلي أمام ستاد مالي بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي وذلك خلال موقعة ستاد مالي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

ويعول الأهلي على محمد نجيب وسعد سمير وباسم علي وصبري رحيل في الخط الخلفي للفريق الأحمر.

وفي غياب حسام عاشور سيشارك شريف حازم في خط الدفاع مع سعد سمير ومحمد نجيب.

ويلعب عبد الله السعيد مع حسام غالي في وسط الملعب أمام الخط الخلفي.

ويتولى مؤمن زكريا ورمضان صبحي مسؤولية تمويل رأس الحربة الوحيد عمرو جمال بالهجمات والفرص.

ويحمي عرين الشياطين الحمر إكرامي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: إكرامي

الدفاع: باسم علي – سعد سمير – شريف حازم - محمد نجيب – صبري رحيل

الوسط: حسام غالي – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا – رمضان صبحي

الهجوم: عمرو جمال