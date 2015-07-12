أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل – كما انفرد في الجول.. الأهلي يلعب بثلاثة مدافعين أمام ستاد مالي

Google+ Print
التشكيل – كما انفرد في الجول.. الأهلي يلعب بثلاثة مدافعين أمام ستاد مالي التشكيل – كما انفرد في الجول.. الأهلي يلعب بثلاثة مدافعين أمام ستاد مالي

يدافع الأهلي أمام مالي بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي وذلك خلال موقعة ستاد مالي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

ويعول الأهلي على محمد نجيب وسعد سمير وباسم علي وصبري رحيل في الخط الخلفي للفريق الأحمر.

وفي غياب حسام عاشور سيشارك شريف حازم في خط الدفاع مع سعد سمير ومحمد نجيب.

ويلعب عبد الله السعيد مع حسام غالي في وسط الملعب أمام الخط الخلفي.

ويتولى مؤمن زكريا ورمضان صبحي مسؤولية تمويل رأس الحربة الوحيد عمرو جمال بالهجمات والفرص.

ويحمي عرين الشياطين الحمر إكرامي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: إكرامي

الدفاع: باسم علي – سعد سمير – شريف حازم - محمد نجيب – صبري رحيل

الوسط: حسام غالي – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا – رمضان صبحي

الهجوم: عمرو جمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى