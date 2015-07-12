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الشوط الثاني - المهمة الإفريقية..الملعب المالي 0-0 الأهلي..أصحاب الأرض أخطر

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الشوط الثاني - المهمة الإفريقية..الملعب المالي 0-0 الأهلي..أصحاب الأرض أخطر الشوط الثاني - المهمة الإفريقية..الملعب المالي 0-0 الأهلي..أصحاب الأرض أخطر

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباراة الملعب المالي والأهلي في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية.

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أولى فرص الأهلي ضد استاد مالي

ق64: دخول متعب وتريزيجيه بدلا من عمرو جمال ومؤمن زكريا على التوالي.

ق52: أووووه أخطر هجة في الشوط الثاني هجمة مرتدة لستاد مالي من الناحية اليسرى تحولت بعرضية أرضية سددها بوباكر ماندو لكن ارتطمت في القائم.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق41: ركلة حرة لستاد مالي على حدود منطقة الجزاء تم تسديدها مباشرة لكن اصطدمت في حائط الصد.

ق39: أوووووه هجمة للأهلي في الناحية اليمين عن طريق مؤمن وثلاث لاعبين من الأهلي دخل منطقة الجزاء في مواجهة الحارس مرر مؤمن لكن لاعبي الأهلي فشلو في تسديد الكرة بشكل صحيح.

ق27: مؤمن زكريا أرسل عرضية متقنة من اليمين سددها رمضان مباشرة على مرة واحدة لكن بعيدة عن المرمى.

ق21: مؤمن زكريا توغل بالكرة لحدود منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لرمضان لكن الأخير تلعثم بالكرة وفقدت الهجمة خطورتها.

ق15: صبري رحيل توغل من الجبهة اليسرى وسدد قوية لكن مرت بجوار القائم.

ق13: هجمة مرتدة رائعة بدأها رمضان صبحي مرر الكرة في أقصى اليمين لمؤمن داخل منطقة الجزاء، أرسل عرضية لكن ضعيفة امسكها الحارس.

ق4: كرة طولية ساقطة داخل منطقة جزاء الأهلي خرج إكرامي من مرماه وامسك الكرة قبل أن تصل لمهاجم الفريق المالي.

-النجم الساحلي متصدر ترتيب المجموعة يليه الأهلي، لكن في حالة فوز الفريق الأحمر بأي نتيجة يخطف الصدارة من الفريق التونسي.

تابع التغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

**انطلاق المباراة

** الملعب المالي 0-0 الأهلي

** بعد قليل انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع

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