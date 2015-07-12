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بالفيديو - فرصة غريبة من رمضان صبحي يتبعها كوميديا مهاجم ستاد مالي

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بالفيديو - فرصة غريبة من رمضان صبحي يتبعها كوميديا مهاجم ستاد مالي بالفيديو - فرصة غريبة من رمضان صبحي يتبعها كوميديا مهاجم ستاد مالي

في دقيقة واحدة شهد ملعب 26 مارس الخاص بنادي مالي فرصتين غريبتين واحدة من رمضان صبحي وأخرى من مهاجم أصحاب الأرض.

الأهلي يحل ضيفا على استاد مالي في الجولة الثانية في إطار المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية.

وبدأ الأهلي المباراة بشكل أفضل وسط تنوع في اللعب وخصوصا بين الرباعي حسام غالي ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وعمرو جمال.

وفي الدقيقة 27 أهدر رمضان صبحي فرصة غريبة على مرمى ستاد مالي بعد تسديدة من داخل المنقطة خرجت خارج منطقة الخطر تماما.

إلا أن مهاجم الملعب المالي رد سريعا على فرصة رمضان الغريبة بتسديدة كوميدية خرجت خارج الملعب نهائيا.

شاهد - فرصة غريبة من رمضان وكوميديا مهاجم استاد مالي

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فيديو اليوم السابع

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