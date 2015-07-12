بالفيديو - ثلاثي الأهلي يهدر أغرب فرص المباراة

أهدر عمرو جمال مهاجم الأهلي فرصة ولا أغرب على مرمى ستاد مالي بعد انفراد تام بالحراس ولكن ضاعت بغرابة بعد تفضيل مؤمن زكريا التمرير على التسديد.

الأهلي يحل ضيفا على ستاد مالي في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية.

الأهلي كان الأفضل على مدار الشوط الأول إلا أن الفرص كانت نادرة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 40 ظهرت الفرصة الأخطر بعد تمريرة رمضان صبحي التي وصلت إلى مؤمن زكريا قبل أن يمرر الأخير لعمرو جمال أمام المرمى وخلفه صبري رحيل.

إلا أن أخطر الفرص ضاعت بغرابة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

شاهد - أخطر فرص الأهلي ضد ستاد مالي