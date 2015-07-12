«السيسي» يصدر قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 295 لسنة 2015 ، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لسنة 1436 هجرية ، والعيد الـ63 لثورة 23 يوليو 1952.

وتضمن القرار، العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة 15 عاماً، والمحكوم عليهم بالسجن حال تنفيذ المحكوم عليهم نصف المدة، بحد أدنى 6 أشهر، وكذلك من أمضوا بالسجن نصف مجموع مدد العقوبات، بشرط ألا تزيد مدتها على 5 أعوام، ولا يسري العفو على العديد من الحالات، منها الجنايات والرشوة والمفرقعات والجنح، المضرة بأمن الدولة بالداخل والخارج.