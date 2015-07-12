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السيسي يبحث توفير البنية التحتية لمشروع تشغيل 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة

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السيسي يبحث توفير البنية التحتية لمشروع تشغيل 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة السيسي يبحث توفير البنية التحتية لمشروع تشغيل 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بعدد من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات النهائية الجاري اتخاذها للانتهاء من توفير البنية التحتية اللازمة لمشروع تشغيل 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة من كهرباء ومياه وصرف صحي وتراخيص تشغيل المصانع، فضلاً عن التأمينات الاجتماعية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد أن المرحلة الراهنة، التي تشهد إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية، تتطلب تعظيماً لدور القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع دور الدولة، وهو الأمر الذي يستلزم تشجيع الاستثمار الخاص على التعاون مع لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة في المجالات الحيوية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق ، أيضاً، إلى عدد من المشكلات التي يواجهها المواطن المصري، حيث وجه الرئيس بأهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يتم تقديمها الكترونياً لتوفير الوقت والجهد، كما تم التطرق إلى مشكلة انتشار القمامة، حيث وجه الرئيس بإعداد مقترحات عملية للتغلب على تلك المشكلة وإعادة تدوير المخلفات للاستفادة منها في المجالات الصناعية ذات الصلة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهاً بأهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً.

أ ش أ

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