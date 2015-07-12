السيسي يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف اليمنية بمواصلة الحوار السياسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، المهندس خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ومن الجانب اليمني وزراء التخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان والداخلية، بالإضافة إلى القائم بأعمال اليمن ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن نائب الرئيس اليمني نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤكداً على أهمية دور مصر كدولة محورية في المنطقة وركيزة للأمن والاستقرار فيها، وأشاد بمواقف مصر الداعمة لبلاده، وحرصها على وحدتها واستقرارها.

كما اِستعرض بحاح خلال اللقاء آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن، منوهاً إلى أهمية استعادة الشرعية الدستورية واِلتزام كافة الأطراف بالتوصل إلى تسويةٍ للأزمة، تحافظ على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس اليمني، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم للشرعية في اليمن، ولكل الجهود المبذولة للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره وأمنه، وشدد الرئيس على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية اليمنية بمواصلة الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باِعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمات البلاد الحالية.

كما أكد الرئيس على أهمية الحل السياسي لتسوية الأزمة اليمنية والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه، إعلاءً للمصلحة الوطنية لليمن وحقناً لدماء أبنائه ومنعاً لاستنزاف خيراته، وحذر الرئيس من مغبة استمرار تردي الأوضاع في اليمن، منوهاً إلى أن عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية إنما يصب في صالح جماعات التطرف والإرهاب المتواجدة في الأراضي اليمنية.

أ ش أ