وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه خطط التأمين في احتفالات عيد الفطر

عقد وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، إجتماعًا مع المساعدين وعدد من القيادات الأمنية المعنية.

إستعرض «الوزير» خلال الاجتماع التحديات التى تواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، وحادث التفجير الذى وقع بمنطقة وسط البلد وخطة الأجهزة الأمنية فى كشف ظروفه وملابساته وكذلك جهود الأجهزة الأمنية التى أسفرت عن ضبط العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم، والجهود فى مجال مواجهة العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ومداهمة البؤر الإجرامية.

كما إستعرض السيد الوزير الإستعدادات الأمنية التى إتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين صلاة عيدة الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل خلال إجازة العيد مؤكدًا أنه لا هوادة فى مواجهة كل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وتهديد أمنه وشدد على ضرورة تكثيف الإنتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية، والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل، ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون بكل حزم وربط كافة الخدمات الأمنية.

ووجه الوزير، بإستنفار كافة الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية ومراجعة خطط التأمين ومدى فاعليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة وما يصاحبها من مستجدات، وحث المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن لضبط وإجهاض العمليات الإرهابية الميدانية مع غرف العمليات والمتورطين فيها.

ووجه بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور.

كما وجه السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤسيهم لفرض الإنضباط بالشارع المصرى، وتوعية القوات بحجم المسئولية التى يضطلعون بها، مؤكدًا أن طبيعة المرحلة تتطلب العمل الجاد والأداء الفعال فى إطار القانون وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين.