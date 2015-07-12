اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لجامعة بني سويف‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، عن إستجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لطلب الجامعة الخاص بإستحداث بعض الوظائف الجديدة بالهيكل التنظيمي للجامعة وتعديل بعضها وأصدر الجهاز قرار رقم 161 لسنة 2015، يعلن فيه عن موافقته لإستحداث بعض الوظائف الخاصة لجامعة بني سويف، وهى على النحو التالي، مدير إدارة تطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة ومدير إدارة المكتب الفني ومدير إدارة شئون مجلس الجامعة ومدير إدارة تخطيط البرامج وتنمية البيئة ومدير إدارة تنفيذ مشروعات البيئة ومدير إدارة الإتحادات الطلابية والأسر ومدير إدارة الإسكان الخارجي ومدير إدارة متابعة وتقييم الوحدات ذات الطابع الخاص ومدير إدارة مساكن إستراحات العاملين “كادر خاص /كادر عام” ومدير إدارة الإنتفاع بالمنشآت الجامعية لغير العاملين ومدير إدارة الإستحقاقات ومدير إدارة الصيدليات ومدير إدارة التحاليل الطبية والأشعة ومدير إدارة الحدائق والمشاتل ومدير إدارة الحملة الميكانيكية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

كما قام الجهاز بتعديل مسميات بعض الوظائف وهى على النحو التالي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بدلاً من مدير إدارة، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ القرار بدلاً من مدير إدارة، ومديرعام مشروعات البيئة بدلاً من مدير إدارة، ومدير عام الوحدات ذات الطابع الخاص بدلاً من مدير إدارة، ومدير إدارة العلاقات العامة بدلاً من رئيس قسم، ومدير إدارة الإعلام والترجمة بدلاً من رئيس قسم، ومدير إدارة دعم إتخاذ القرار بدلاً من رئيس قسم ،ومدير إدارة المعلومات والإحصاء بدلاً من رئيس قسم، ومدير إدارة النشاط الإجتماعي والأسر ومدير إدارة شئون العاملين “كادر عام / كادر خاص”، ومدير إدارة رعاية العاملين ومدير إدارة الجوالة والرحلات والخدمات العامة ومدير إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات ومدير إدارة شئون التوظيف “كادر عام / كادر خاص” ومدير إدارة رعاية العالمين “كادر عام / كادر خاص”، ومدير إدارة الجوالة والخدمة العامة ورئيس قسم الحاسب الآلي ورئيس قسم النشر.