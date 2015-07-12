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محافظ القاهرة يتفقد موقع القنصلية الإيطالية

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محافظ القاهرة يتفقد موقع القنصلية الإيطالية محافظ القاهرة يتفقد موقع القنصلية الإيطالية

محافظ القاهرة في موقع القنصلية الإيطالية

تفقد محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد؛ موقع انفجار سيارة بالقرب من القنصلية الإيطالية للمعاينة على الطبيعة أثار الانفجار على المنازل بشوارع شركس وظهر الجمال والمدرسة اللاتينية.

والتقى المحافظ خلال جولته عدد من الأهالي استمع لمطالبهم، وأكد المحافظ لهم بأن الحفاظ علي حياتهم أغلى من أي عقارات وأن المحافظة لن تتوانى في الحفاظ على أرواحهم ونقلهم إلي وحدات سكنية أمنة والمتاحة حاليًا بمدينة 6 أكتوبر بصفٍة مؤقتٍة، مؤكدًا لهم بمعاملة الذين سيتم نقلهم كمعاملة سكان المنطقة المقيمين في حالة صرف أي تعويضات عن المنطقة خلال أعمال تطوير مثلث ماسبيرو وأن كافة حقوقهم محفوظة لدى الحي والمحافظة.

وأشار المحافظ بأنه تم تكليف لجان لحصر كافة الأضرار الناتجة عن الحادث وتحديد المباني التي تأثرت منه وسف يتم البت في كل عقار على حده واستخراج القرار المناسب له سواء بالإزالة الكلية أو الإزالة الجزئية أو التنكيس أو الترميم وسوف يتم تعويض السكان في حالة الإخلاء بتوافر وحدات سكنية اخرى لهم.

أما بشأن مبني القنصلية الإيطالية فالمبنى مسجل بالكامل كمبنى ذو طراز معماري متميز وتأثرت الواجهة الغربية للسور والمبنى المجاور لها بتلفيات شديدة، وتم تكليف شركة مقاولات متخصصة للعمل خلال 24 ساعة لإعادة القنصلية الإيطالية لحالتها الأولى وبالتعاون وبالتنسيق مع الجانب الإيطالي.

رافق المحافظ في جولته نائب المحافظ للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن ورئيس حي بولاق اللواء إبراهيم عبدالهادي، ورئيس لجنة الطراز المعماري بالمنطقة الغربية د. سهير زكي حواس، وعدد من قيادات المحافظة.

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