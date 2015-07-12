بالصور.. محافظ سوهاج يقوم بإغلاق إحدى الكافيتريات لمخالفتها شروط الترخيص

قام الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بحملة مكبرة لمتابعة حملة الأمس وإزالة الإشغالات الموجودة بشارع الشريف المتفرع من شارع 15، حيث تم إزالة عدد من الإشغالات لعدد من الباعة الجائلين بالشارع، وقد شدد على ضرورة اهتمام المواطنين بنظافة الشارع والإبلاغ عن أي وجود لأي من الباعة الجائلين بالشارع .

و خلال المرور بشارع الأرقم لاحظ وجود طوب أمام مدرسة الدعوة الإسلامية بنين التابعة لجمعية مسجد الصحابة، مما يشغل الطريق العام ويعطل المرور بالشارع، وقد أصدر التعليمات بتحرير محضر بقيمة 20 ألف جنية لمدير المدرسة، كما لاحظ خلال المرور داخل المدرسة وجود ماكينة تصوير بالطرقة عليها أتربة وغير مستغلة ووجود غرفة للمدرسات غير لائقة آدميًا، حيث أصدر التعليمات لمدير المدرسة بإختيار مكان أخر لغرفة المدرسات بما يليق بآدميتهم.

وفى شارع سيتي أصدر المحافظ قرارًا بإغلاق أحدى الكافيتريات وقطع المرافق عنها وغلقها بالشمع الأحمر، وذلك لمخالفتها شروط الترخيص، حيث تم منح صاحبها فرصة لتوفيق الأوضاع من قبل ولم يتم الإستجابة.

كما تم أيضًا إزالة عدد من الإشغالات للباعة الجائلين بالموقف البحري لتعطيلهم حركة المرور بالشارع، حيث تم إنذارهم بإخلاء المكان من قبل ولم يتم الإستجابة، كما تم أيضاً إزالة عدد من الإشغالات الموجودة أمام الأكشاك بشارع ترعة باجا، وقرر منع تجديد التراخيص لأي من الأكشاك الموجودة بالشارع.

وخلال مروره بحي غرب لاحظ تدني مستوى النظافة بالشوارع وإستياء المواطنين من ذلك، حيث أصدر التعليمات لرئيس​ ​الحي بالإهتمام والتركيز على نظافة الشوارع لتوفير الراحة للمواطنين.

وفى نهاية الجولة، أكد محافظ الإقليم ان هذه الجولات تأتى إستكمالاً لعودة الإنضباط للشارع، مشيرًا إلى أن أي مشروع أو محل سيخالف التعليمات والإشتراطات والقوانين التى وضعتها الدولة سيتم إزالته، وذلك لعودة الإنضباط للشارع السوهاجي.

وعن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر، أكد انه سيتم مناقشة كافة الإستعدادات اللازمة لإستقبال العيد بإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع حالة الطوارئ والإستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة وخاصة المستشفيات والأسواق والمواقف والطرق والمعديات إستعداداً لإستقبال العيد.