أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إحالة محامي للتحقيق بتهمة إهانة القضاء في محاكمة «الظواهري»

Google+ Print
إحالة محامي للتحقيق بتهمة إهانة القضاء في محاكمة «الظواهري» إحالة محامي للتحقيق بتهمة إهانة القضاء في محاكمة «الظواهري»

المستشار محمد شرين فهمي

قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد فهمى؛ إحالة عضو فريق الدفاع عن متهمى «خلية الظواهرى» المحامى حسن يوسف إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهم إهانة محكمة قضائية، وإهانة الهيئة القضائية.

جاء ذلك بعدما ألمح عضو فريق الدفاع قائلًا: “لسنا أمام محكمة، ولسنا أمام نيابة”، إلى جانب وجود واقعة أخرى تمثلت فى تفوه عضو الدفاع المذكور أثناء مرافعته عن أحد اعضاء الدفاع الآخرين بالجلسة، قائلًا أن المحكمة تتصيد للدفاع للمرة الثالثة، وأن المحامين يُنكل بهم، وأنه لا وجود للعدالة، وهو الأمر الذى تغاضت عنه المحكمة أنذاك.

وأثبت رئيس المحكمة ما جاء على لسان الدفاع، مُعتبرًا أنه قام بالتعريض بالهيئة القضائية، والتفوه بعبارات تنطوى على ازدراء للقضاء، ليأمر القاضى بإحالته للنيابة العامة للتحقيق، بموجب المادة 133 فقرة 2، وكذلك المادتين 171 و184 من قانون العقوبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول