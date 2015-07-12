إحالة محامي للتحقيق بتهمة إهانة القضاء في محاكمة «الظواهري»

قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمى؛ إحالة عضو فريق الدفاع عن متهمى «خلية الظواهرى» المحامى حسن يوسف إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهم إهانة محكمة قضائية، وإهانة الهيئة القضائية.

جاء ذلك بعدما ألمح عضو فريق الدفاع قائلًا: “لسنا أمام محكمة، ولسنا أمام نيابة”، إلى جانب وجود واقعة أخرى تمثلت فى تفوه عضو الدفاع المذكور أثناء مرافعته عن أحد اعضاء الدفاع الآخرين بالجلسة، قائلًا أن المحكمة تتصيد للدفاع للمرة الثالثة، وأن المحامين يُنكل بهم، وأنه لا وجود للعدالة، وهو الأمر الذى تغاضت عنه المحكمة أنذاك.

وأثبت رئيس المحكمة ما جاء على لسان الدفاع، مُعتبرًا أنه قام بالتعريض بالهيئة القضائية، والتفوه بعبارات تنطوى على ازدراء للقضاء، ليأمر القاضى بإحالته للنيابة العامة للتحقيق، بموجب المادة 133 فقرة 2، وكذلك المادتين 171 و184 من قانون العقوبات.