رئيس جامعة «الأزهر» يتفقد المدينة الجامعية للبنين

تفقد رئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الحي عزب، صباح اليوم، مباني المدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر للوقوف على عمليات الصيانة والإصلاح والإحلال والتجديد واستعداد المدينة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2015/2016.

تأتي هذه الزيارة في اطار جولات رئيس الجامعة الميدانية التي تشمل كافة كليات الجامعة ومبانيها بحرم الجامعة بمدينة نصر وقطاع الدراسة، بالإضافة إلى جولاته لفروع الجامعة المختلفة بالأقاليم، وكذلك المستشفيات التابعة للجامعة، للوقوف على كافة استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وكان رئيس الجامعة قد فاجأ العاملين أمس بمستشفيات الزهراء وباب الشعرية والحسين الجامعى بزيارة تفقدية، وأشاد خلالها بالجهد المبذول من الجميع للإرتقاء بمستوى الأداء والكفاءة وتقديم الرعاية الصحية للمرضى.