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تأجيل محاكمة «خلية الظواهري» للغد

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تأجيل محاكمة «خلية الظواهري» للغد تأجيل محاكمة «خلية الظواهري» للغد

محمد ربيع الظواهري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، تأجيل محاكمة 68 متهمًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى (شقيق أيمن الظواهرى) زعيم تنظيم  «القاعدة» الإرهابى، في قضية خلية الظواهرى، إلى جلسة غدًا الإثنين، لإستكمال المرافعات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

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