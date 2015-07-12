«عشماوي» غاضب من بطء الأعمال في منشآت الجامعة بالوادي الجديد

عقد صباح اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إجتماع مع المختصين والمعنيين والقيادات التنفيذية بالمحافظة للوقوف علي أهم المستجدات في أعمال إنشآت مباني فرع الجامعة بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية تنفيذها علي أرض المحافظة.

وإستمع عشماوي لعرض تقارير الشركة المنفذة ونسب الأعمال في المنشآت التي خصصت لها المحافظة مساحة أرض 2000 فدان، ليقام عليها كلية تربية عامة بملحقاتها وكلية للعلوم بملحقاتها وأقسامها ومستشفي للطب البيطري بالإضافة إلي محطة معالجة للصرف الصحي.

وأوضح مهندس الشركة المنفذة بأن نسبة تنفيذ الأعمال في إنشاءات مباني كليه التربية العامة بملحقاتها هو 15% بتكلفة مالية 18 مليون جنية من إجمالي إعتماد مالي مخصص لها 60 مليون جنيه، وأن نسبة تنفيذ الأعمال بكلية العلوم بجناحها الغربي وصلت 90%، ويشمل أقسام الرياضة والنبات والحيوان وعدد 2 مدرج، أما الجناح الشرقي وصلت نسبة التنفيذ به 50% ويشمل أقسام الجيولوجيا والفيزياء والكيمياء وعدد 2 مدرج، وأضاف أيضًا أن نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفي الطب البيطري 30%، بالإضافة إلي محطة معالجة الصرف الصحي التي تتكون من 4 خزانات للصرف والمعالجة والري بقيمة مالية 4,5 مليون جنيه.

وأبدى عشماوي استيائه الشديد من بطء الأعمال في المنشأت الجامعية ووجه بضرورة سرعة الإنتهاء منها في المواعيد المحددة لها ودخولها الخدمة التعليمية في أواخر عام 2016.