النائب العام المساعد يدعو «النيابة العامة» لإنجاز القضايا المؤخرة

دعا النائب العام المساعد المستشار علي عمران؛ القائم بأعمال النائب العام، أعضاء النيابة العامة إلى التفاني في أداء رسالتهم السامية في سبيل رفعة شأن الوطن وإعلاء كلمة الحق والقانون، مطالبًا إياهم بإتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل إنجاز القضايا التي لم يتم إنجازها حتى الآن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المستشار علي عمران بمحاميا العموم الأوئل لنيابات الاستئناف، بمناسبة وضع الكشوف النصف سنوية المتضمنة بيانات بالقضايا الواردة إلى النيابات المختلفة وما تم التصرف فيه منها.

واستهل المجتمعون الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على رحيل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وأكد المستشار علي عمران أن الشهيد الراحل أفنى عمره في محراب العدالة وإعلاء كلمة الحق والعدل، داعيًا أعضاء النيابة العامة إلى أن يحذوا حذوه في التفاني في العمل.

واستعرض القائم بأعمال النائب العام القضايا التي تم التصرف فيها وما لم يتم التصرف فيه بعد، وأثنى على الجهد الملموس لأعضاء النيابة العامة في أداء عملهم، مطالبًا إياهم ب‘تخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل إنجاز القضايا التي لم يتم إنجازها بعد.