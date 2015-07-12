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مساعد القنصل الإيطالي بالأقصر: إيطاليا تساند مصر وتدعمها ضد الإرهاب

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مساعد القنصل الإيطالي بالأقصر: إيطاليا تساند مصر وتدعمها ضد الإرهاب مساعد القنصل الإيطالي بالأقصر: إيطاليا تساند مصر وتدعمها ضد الإرهاب

 

أرشيفية

قال الخبير السياحي مساعد القنصل الإيطالي بالأقصر فرانسيس أمين، أن رد الفعل الإيطالي الرسمي علي الحادث الإرهابي الذي إستهدف القنصلية الإيطالية بالقاهرة كان قوياً وداعماً لمصر ضد الإرهاب وهو ما يساعد فى القضاء على أية تأثيرات سلبية متوقعة للجريمة.

وأكد أمين علي أن الحادث لن يؤثر على حركة السياحة الثقافية، مشيرًا إلى مدن السياحة الثقافية تشهد حالياً إنخفاض طبيعي في معدلات التدفق السياحي فى شهري يونيو ويوليو إلى جانب تفضيل السياح للمدن الساحلية بمرسى علم والغردقة وسفاجا وشرم الشيخ مع وجود تحذيرات لهؤلاء السياح بعدم مغادرة قراهم السياحية التى يقيمون بها.

وتابع الخبير السياحي، “السياحة حاليًا شاطئية ترفيهية فقط بينما تعاني السياحة الثقافية منذ فترة طويلة من إنهيار كبير تسبب فى معاناة لقطاع واسع من العاملين بمختلف المهن المتعلقة بالسياحة”، مشيرًا إلى أن وقوع الحادث فى يوم إجازة بمنطقة تشهد زحامًا كبيرًا في الأوقات العادية قد خفف من حجم الخسائر بشكل كبير وهو ما قلل بدوره من حجم ردود الأفعال والضجة الإعلامية.

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