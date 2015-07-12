إصابة أمين شرطة فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

أصيب أمين شرطة من قوة أمن المنيا، بإصابات فى الوجه والجسم، في مشاجرة مع 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة أسفرت عن إصابة “مختار مختار محمد مهنى – 34 سنة – أمين شرطة” بقسم المنيا الجديدة، علي يد كلًا من “أ س أ – 19 سنة – طالب”، “أ س أ – 16 سنة – حداد”، “م و أ – 19 سنة”، وجميعهم مقيمون بمنطقة حي مكة بمدينة المنيا، حيث قاموا بالتعدي عليه بالضرب بسبب مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.