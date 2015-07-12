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إصابة أمين شرطة فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

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إصابة أمين شرطة فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا إصابة أمين شرطة فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا

أصيب أمين شرطة من قوة أمن المنيا، بإصابات فى الوجه والجسم، في مشاجرة مع 3 أشخاص بسبب خلافات الجيرة.

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة أسفرت عن إصابة “مختار مختار محمد مهنى – 34 سنة – أمين شرطة” بقسم المنيا الجديدة، علي يد كلًا من “أ س أ – 19 سنة – طالب”، “أ س أ – 16 سنة – حداد”، “م و أ – 19 سنة”، وجميعهم مقيمون بمنطقة حي مكة بمدينة المنيا، حيث قاموا بالتعدي عليه بالضرب بسبب مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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