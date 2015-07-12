دفاع «خلية الظواهري» يطلب إيداع أحد المتهمين بالمستشفى‎ لمعاناته من ورم في الكبد

استهل دفاع متهمي «خلية الظواهري» طلباته بجلسة اليوم المخصصة لإستكمال المرافعات بطلب دفاع المتهم رمضان جمعة؛ العرض على مستشفى المنيل الجامعي كونه يعاني من ورم على الكبد يسبب له آلامًا مبرحة.

وأبلغ أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين هيئة المحكمة بأن عضو الدفاع الآخر ويدعى إبراهيم فكري دفاع المتهم 66 في القضية محتجز الآن في العناية المركزة لعلاجه إثر حادث ملتمسًا أجل للمرافعة عن موكله لتعلق المحكمة مؤكدًة بأنها سمعت المرافعة عن المتهم المشار إليه فيعقب عضو الدفاع مشددًا بأن زميله لم يترافع.

والتمس المحامي الحاضر مع المتهم الـ43 حسام إبراهيم فض الهارديسك المضبوط بالقضية حيث أن النيابة قد إستبعدت فض الهارد بتحقيقاتها برغم أن هناك تقريٌر من مصلحة الأدلة الجنائية بخصوص هذا الهارد و إحتوائه لخطب دينية للشيخ محمد سعيد رسلان تنفي أركان التهمة المسندة للمتهم وفق قول الدفاع ليطالب بعرض مافي هذا الرد كدليل مادي يفيد في الدفاع عنه.