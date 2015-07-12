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تجميل وإنارة شوارع السويس في الخطة الاستثمارية لـ2016

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تجميل وإنارة شوارع السويس في الخطة الاستثمارية لـ2016 تجميل وإنارة شوارع السويس في الخطة الاستثمارية لـ2016

المحافظ أثناء الإجتماع

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس، علي رؤساء الأحياء سرعة الإعلان عن المشروعات التي سيتم تنفيذها في الخطة الإستثمارية 2015 و2016.

وطلب المحافظ من المسئولين بالأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنارة العامة البدء في مشروعات الإنارة للشوارع الداخلية والخارجية وتوفير المهمات اللازمة لذلك.

وأضاف بيان صادر من الديوان العام أن المحافظ أكد أيضًا على تركيب ودهان البلدورات، بالإضافة إلى طلاء أعمدة الإنارة بعد صيانتها، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيز الخطة الحالية علي أعمال تجميل السويس من خلال أعمال التجميل والإنارة العامة والرصف.

وشدد المحافظ علي إدارات التنظيم بالأحياء بالإستمرار في رفع الإعلانات المخالفة المنتشرة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وأعلن المحافظ عن جائزة للحي الذي سيقوم بتنفيذ الخطة الإستثمارية الحالية علي أكمل وجه وفي موعدها المحدد.

جاء ذلك خلال إجتماع مناقشة الخطة الإستثمارية 2016/2015  لمحافظة السويس بحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري التخطيط والمتابعة والطرق والنقل والإنارة العامة والعقود والمُشتريات والإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء.

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