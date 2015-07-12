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الجمعية المصرية بالسويس تنظم ورش عمل لتعليم الشعر‎

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الجمعية المصرية بالسويس تنظم ورش عمل لتعليم الشعر‎ الجمعية المصرية بالسويس تنظم ورش عمل لتعليم الشعر‎

أثناء ورشة العمل

نظمت الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس، اليوم أمسية شعرية تم تنظيم خلالها ورش عمل لتعليم فيها أساسيات كتابة الشعر والخواطر تحت إشراف الشاعر إبراهيم نصر.

خلال اللقاء الذي شهد حضور مهتمين ومحبي كتابة الخواطر والأشعار تم تقديم هدايا للحضور كتاب العكس صحيح للشعر ابراهيم نصر، كما تم نقاش مستقبل الشعر وتطوير أساليبه.

يذكر أن الجمعية المصرية للتنمية الثقافية بالسويس نظمت منذ بداية شهر رمضان سلسلة من الندوات وورش العمل عن الوعي والتنمية الثقفية وإستغلال الوقت والسلوك، وتنظيم معرض لتبادل الكتب بالمجان.

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