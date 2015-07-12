بالصور.. شرطة دبي تطيح بـ " عصابة الخمسة الكبار "

أعلن اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، عن تمكن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على (عصابة الخمسة الكبار) التي تضم عصابتيتن لاتينيتين محترفتين في سرقة الفلل والمجمعات السكنية، كانتا قد حضرتا إلى الدولة بتخطيط مسبق لارتكاب جرائم سرقات في مناطق عدة داخل الإمارة وتحديداً الجميرا، وتلال الإمارات، والصفا، والمرابع العربية والراشدية .

وأثنى اللواء المزينة خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، على الجهود الكبيرة التي قام بها رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في إلقاء القبض على العصابتين .

وأشار إلى أن العصابتين تمكنتا في فترة وجيزة من السطو على عدد كبير من الفلل مستغلتين غياب أصحابها بداعي السفر أو مغادرة أصحابها واستوليتا على مجوهرات وساعات قدرت قيمتها إلى 15 مليون درهم، مؤكداً أن عناصر العصابتين كانتا محترفتين وكان أفرادهما يخفون آثارهم جيداً حتى لا يتركوا أي خيط قد يقود إلى القبض عليهم.

العصابة الأولى

وأوضح أن العصابة الأولى ارتكبت ما يفوق على أربعة عشر حادث سرقة من فلل داخل دبي وتسعة في امارات أخرى، وارتكبت جرائم مماثلة في دول الجوار كان حصيلتها مجموعة كبيرة من المجوهرات والمصوغات الذهبية ومجموعة كبيرة من الساعات الباهظة الثمن تجاوزت المائة وعشرين ساعة تراوحت ما بين النسائية والرجالية المرصعة بالألماس ومبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات.

> وبين سعادته أن آخر جريمة ارتكبتها العصابة الأولى كانت بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي، حيث سطت على فيلا عائدة لأحد المواطنين بمنطقة ند الحمر استخدموا فيها اسلوبهم المعتاد في رصد تحركات الساكنين ومن ثم تسلق جدار الفيلا، واستخدام أدوات متخصصة في كسر الأقفال، ومن ثم البحث عن الأشياء الثمينة في الخزائن وكسرها والاستيلاء على ما بداخلها، والفرار.

القبض على العصابة

وأكد أنه أمر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتشكيل فرق عمل ميدانية حددت مهامها وفق خطة بحث وتحري محكمة تهدف إلى القبض على عناصر العصابة الأولى وإسترداد كافة المسروقات في فترة زمنية وجيزة.

وأشار إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى معلومات تفيد بأن أحد الأشخاص استأجر سيارة بجواز سفر أوروبي، وبالتدقيق على الجواز تبين أنه مزور، لكن عناصر فريق البحث الجنائي تابع التحري إلى أن توصل إلى شخصين من الجنسية العربية اشتبه بصلتهما بالعصابة، الأول يدعى ((م.م)) والثاني ((ط.ع)) فتم القبض عليهما بمقر سكنهما بمنطقة المجاز التابعة لإمارة الشارقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التحريات بشرطة الشارقة.

وقال اللواء المزينة: من خلال جمع الاستدلالات تم التأكد أن المشتبه بهما على صلة بعصابة كولومبية، وانهما نسقا معها عبر الإنترنت بعد أن علما بنشاطهم الإجرامي، وقدما لها الدعم اللوجستي من خلال استئجار مقر سكن ومساعدة أفرادها في تأجير السيارة التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم، وزودوهما بمعلومات عن الفلل المستهدفة بإمارة دبي مستخدمين في ذلك هاتف أحد أفراد العصابة المزود بنظام ملاحي وذلك تسهيلاً لعناصر العصابة في الاتجاه مباشرة إلى الهدف .

> وأضاف أن المعلومات التي أدلى بها المشتبه بهما عربيا الجنسية أدت إلى تمكن الشرطة من إلقاء القبض على عناصر العصابة وعددهم خمسة أشخاص، وهم كل من المدعو (ج أ ) يلقب ((أندريس)) و المدعو (ف أ ) يلقب ((ماجولا)) و المدعو (ج أ ) يلقب ((جيسن)) و المدعو (ج أ ) يلقب ((هيمتو))و المدعو (ك ك ) يلقب ((كيني)).

وبين أنه بالقبض على عناصر العصابة تم ضبط المجوهرات والمصوغات الذهبية والساعات المسروقة التي أخفوها بداخل ألعاب الأطفال بصورة احترافية، وأنه بالتحقيق معهم إعترفوا بكافة الجرائم التي ارتكبوها وأرشدوا الشرطة إلى أماكن جرائمهم وقد تجاوزت قيمة المجوهرات والساعات المستردة قدرت ب أثني عشر مليون درهماً.

العصابة الثانية

وحول العصابة الثانية، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن فرق البحث الجنائي تلقت بتاريخ السابع من يوليو الجاري بلاغاً عن حادث سرقة تعرضت له فيلا عائدة لأحد الأشخاص من الجنسية الأسيوية في منطقة الجميرا الأولى بالقرب من مركز ميركاتو، حيث أفاد المبلغ بأنه غادر المنزل مسافراً الى خارج الدولة وعند عودته إكتشف وجود كسر في الباب الخلفي للمنزل، وسرقة خزنته التي كان يحتفظ فيها بمجوهرات وساعات.

وأشار المنصوري إلى أن فرق البحث الجنائي باشرت مهام عملها وخلال أربع ساعات تمكنت من تحديد هوية الجناة البالغ عددهم أربعة أشخاص، كما تم الاستدلال على مقر سكنهم بمنطقة النهدة إختصاص إمارة الشارقة، فتم التنسيق مع شرطة الشارقة وإعداد كمين للقبض عليهم بعد أن وردت معلومات أفادت بأن الجناة يستأجرون سياريتين الأولى من نوع رنج روفر والثانية هوندا سيفيك وأيضا تشابه أسلوبهم مع أسلوب العصابة الأولى في إستئجار السيارات بجوازات سفر مزورة.

وبين أن عناصر الكمين تمكنوا في حوالي الساعة الحادية عشر مساء الثامن من يوليو من القبض على كل من المدعو (ر . ج) – أمريكي و المدعو ( د.أ ) – كولومبي لدى قدومهما إلى مقر سكنهما وقد أبديا مقاومة شرسة في محاولة للهروب من عناصر الكمين إلا أنه تمت السيطرة والقبض عليهما.

وأكد أنه تم القبض أيضاً على المدعو (م.أ) مكسيكي، والذي حاول الفرار مستخدماً سيارة الرنج روفر، فيما تم إلقاء القبض على المتهم الرابع المدعو (م . أ) – كولومبي، لدى محاولته مغادرة الدولة عبر منفذ الهيلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شرطة دبي عثرت في مقر سكن المتهمين على مجوهرات و ساعات مسروقة مخفية بصورة ذكية داخل أحد الأسقف المتحركة بمقر سكنهم.

وختم المنصوري بأن شرطة دبي أحالت جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتم عرض المضبوطات على المبلغين حيث تعرفوا على مقتنياته.

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