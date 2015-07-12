الأول والثاني من شوال عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر

تقرر أن يكون الأول والثاني من شهر شوال لعام 1436 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد على أن يستأنف الدوام الرسمي في الثالث من شوال.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل تنفيذا لحكم المادة /74/ من القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والذي يحدد عطلة القطاع الخاص في أول وثاني ايام عيد الفطر .

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير العمل إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الامارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

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