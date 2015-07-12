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وزير التربية والتعليم يلتقي وفد برنامج الغذاء العالمي

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وزير التربية والتعليم يلتقي وفد برنامج الغذاء العالمي وزير التربية والتعليم يلتقي وفد برنامج الغذاء العالمي

الدكتور محب الرافعي وزير التعليم

التقى وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي بوفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي لبنى ألمان لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والبرنامج، والوقوف على ما تم تنفيذه في برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ المكون التعليمي والتغذية المدرسية الممول من الاتحاد الأوروبي.
> حضر اللقاء الدكتور عماد الوسيمي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نرمين النعماني منسق التعاون الدولي، وصبحي عبد الرحمن مدير عام التغذية المدرسية.
> وأكد الوزير أهمية التغذية المدرسية وضرورة مراعاة المواصفات اللازمة في تصنيعها وتخزينها للحفاظ على صحة الطلاب وتحقيق الهدف منها.
> ووجه بزيادة عدد الفصول في مدارس التعليم المجتمعي والاستفادة منها كفصول لمدارس ابتدائية لحل مشكلة الكثافة وذلك بعد القضاء على مشكلة التسرب من التعليم.
> وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمل الأطفال وتوفير الحوافز للأسر الأكثر فقرا من أجل إبقاء أطفال هؤلاء الأسر في العملية التعليمية ومنع تسربهم، وزيادة نسب الالتحاق والقيد في المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل، وزيادة نسب الحضور إلى نحو 80% من إجمالي أيام الدراسة.
> يذكر أن هذا المشروع يغطي 16 من المحافظات الأكثر فقرا في ؛ وهي الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والجيزة والأقصر وأسوان في صعيد مصر، فضلا عن البحيرة والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ في الوجه البحري ومرسى مطروح.
> ويستهدف تطوير وتجهيز نحو 3500 مدرسة مجتمعية وفق المعايير القومية، فضلا عن بناء قدرات 7000 معلمة على منهجية التعلم النشط في المدارس المجتمعية المستهدفة.

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