الملك يؤدي الصلاة على الأمير سعود الفيصل في المسجد الحرام

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقب صلاة العشاء أمس، في المسجد الحرام بمكة المكرمة صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الدولة ، عضو مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، المشرف على الشؤون الخارجية رحمه الله .

وأدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ،وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ونائب رئيس مجلس الوزراء الاردني وأصحاب المعالي وزراء خارجية عدد من الدول .

كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الامير محمد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الامير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الامير سعود العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الامير بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الامير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الامير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الامير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، حمود بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الامير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الامير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الامير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز،وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع،وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالاله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء .

وعقب الصلاة تقبل خادم الحرمين الشريفين العزاء من الجميع سائلين الله المغفرة والرضوان للفقيد .

كما تقبل إخوان الفقيد أصحاب السمو الملكي الأمراء محمد الفيصل وخالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسعد الفيصل وبندر الفيصل وتركي الفيصل وأبناء الفقيد أصحاب السمو الملكي الأمراء محمد، وخالد، وفهد العزاء من الجميع داعين الله القبول للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته.