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مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة‎

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مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة‎ مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة‎

السفير الايطالى بالقاهرة ماوريتسيو مسارى

استقبل السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم، السفير الإيطالي بالقاهرة ماوريتسيو مساري، وذلك بمقر وزارة الخارجية وبحضور السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية للمراسم، حيث ركز اللقاء على الحادث الإرهابى الذى وقع، صباح الأمس، بمحيط القنصلية الايطالية بوسط القاهرة، وأهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية.

أكد السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية على أن لدى شعبًا وحكومة الإصرار والعزيمة على مكافحة الإرهاب، مستعرضًا النجاحات التي حققها أبطال القوات المسلحة والشرطة ضد بؤر الإرهاب، كما أعاد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية التشديد على ضرورة تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بين المجتمع الدولى للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، مطالباً الدول الصديقة بدعم مصر فى حربها الشرسة ضد الإرهاب.

وفى الوقت الذى شدد فيه السفير سيف النصر على أن مثل تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة المصرية فى المضى قدماً نحو الانتهاء من خارطة المستقبل واستكمال برامجها الاقتصادية والتنموية وكذلك إقامة المشروعات العملاقة، أبرز السفير الايطالى إدانة بلاده لهذا العمل الإرهابى، مؤكداً وقوفها إلى جانب مصر ومساندتها فى حربها على الإرهاب، وطلب نقل تعازى حكومته لأسرة المواطن الشهيد وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مشيراً إلى اتفاق الرؤى بين روما والقاهرة على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدى ضد الإرهاب.

أعرب السفير الإيطالي عن تقدير بلاده للفتة الطيبة بإعلان السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اعتزام الحكومة المصرية العمل على إعادة مبنى القنصلية العريق إلى ما كان عليه قبل الحادث الإرهابى. كما ثمن غاليًا الاتصالات التى جرت أمس بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإيطالي، وكذلك بين السيد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الايطالي.

وفى ختام اللقاء، أبرز السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن حرص القيادتين المصرية والإيطالية، وكذلك وزيرى الخارجية على التواصل، فضلاً عن الحفاظ على دورية الزيارات المتبادلة يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وايطاليا وأنهما فى قارب واحد فى الحرب على الإرهاب، مؤكدًا على أن حماية كافة مقار البعثات الدبلوماسية فى مصر تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية.

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