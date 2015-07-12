البورصة تستعيد قواها و «إعمار» يرتفع بنسبة 2.57% بنهاية التعاملات

ارتفع سهم إعمار- مصر للتنمية خلال تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الاسبوع، لأول مرة منذ إدراجه بالبورصة المصرية مطلع الاسبوع الماضي .

> وقال وسطاء بالبورصة – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن سهم إعمار-مصر ارتفع اليوم بنسبة2.57 في المائة ليسجل 3.36 جنيه بعد تداول أكثر من 15 مليون سهم بقيمة 50 مليون جنيه .

> وقال حسني السيد محلل أسواق المال إن ارتفاع سهم إعمار مصر اليوم يعد الأول بعد 5 جلسات من الهبوط المتواصل سجلها منذ إدراجه بالبورصة وفقد خلالها أكثر من 15 في المائة من قيمته ما انعكس بالسلب على أداء البورصة المصرية ككل وخلق حالة من البيع العشوائي السوق.

> وأرجع السيد تحسن أداء السهم اليوم إلى تراجع القوى البيعية وبدء ظهور عمليات تجميع نسبية على الأسهم عند المستويات الحالية لسعر السهم.

> وبدأ الأحد الماضي التداول على أسهم شركة إعمار-مصر بالبورصة المصرية برأسمال قدره 6ر4 مليار جنيه موزعا على 6ر4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه.

> وسجل السهم موجة هبوط عنيفة منذ اليوم الأول لإدراجه بسبب عمليات بيع مكثفة من قبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المكتتبة على السهم.

أ ش أ