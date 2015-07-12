قرار جمهوري بربط ميزانية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٥ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥.

> ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أنه تم تقدير جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥ بمبلغ ثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه، بينما قدرت المصروفات والتكاليف بمبلغ خمسة عشر مليونا وستمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه، وقدرت جملة الإيرادات بمبلغ ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف جنيه، وقدر صافي الربح لهذه السنة المالية بمبلغ مليونان وثمانمائة وعشرون ألف جنيه، كله فائض مرحل.