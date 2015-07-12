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وكيله: لافيتزي يريد العودة لإيطاليا.. سنكون سعداء إذا أراده يوفنتوس

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وكيله: لافيتزي يريد العودة لإيطاليا.. سنكون سعداء إذا أراده يوفنتوس وكيله: لافيتزي يريد العودة لإيطاليا.. سنكون سعداء إذا أراده يوفنتوس

أكد أليخاندرو ماتزوني وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني إيزيكويل لافيتزي أن الأخير يرغب في العودة للدوري الإيطالي مرة أخرى بعد الفترة التي قضاها من قبل في فريق نابولي.

وقال ماتزوني لصحيفة (توتو سبورت) الإيطالية:"لدي علاقة ممتازة مع جوسيبي ماروتا مدير يوفنتوس ومدرب الفريق ماسيميليانو أليجري".

وأضاف "في الماضي، تحدثنا مرات عديدة. لم يسألونني عن لافيتزي".

وأردف "لسنا في عجلة من أمرنا. لافيتزي بإمكانه البقاء لموسم أخر مع باريس سان جيرمان، ثم يقرر ماذا سيفعل بعد انتهاء عقده".

وتابع "نحن أيضا مستعدون لسماع العروض المقدمة له من الفرق الكبيرة التي ترغب في ضمه. يوفنتوس فريق جيد، إذا اتصلوا بنا، سنكون جاهزين وسعداء لبدء المفاوضات".

وأوضح "لافيتزي يريد العودة لإيطاليا، الدوري هناك دائما في مخيلته".

وأتم "كانت هناك محادثات في الماضي أيضا مع إنتر ميلان، لكن سياستهم المتعلقة بالرواتب أبطئت الأمور نوعا ما".

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