لوكاس: ميسي الأفضل لقدرته على صناعة الفارق دائما

أكد لوكاس سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

وقال لوكاس لصحيفة (ليكيب) الفرنسية:"هو اللاعب الأفضل في العالم، يستطيع صناعة الفارق بسرعته وقدرته الهائلة على المراوغة".

وأضاف "أنا أحب هذا، لأن سرعة التحرك بالكرة هي نقطة قوتي الأساسية. من المهم بالنسبة لي أن أشاهد اللاعبين الذين يتمتعون بهذه الخاصية".

وأردف "عندما تعمل مع زلاتان إبراهيموفيتش، تياجو موتا، تياجو سيلفا، هؤلاء اللاعبين الكبار يساعدك الأمر كثيرا. دائما أستمع لمن هم أكثر مني خبرة، هذا يجعلني أفضل".

وأتم "لكي تكون الأفضل في العالم هو حلم كل لاعب، وأنا أثق في قدراتي".