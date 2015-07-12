دي يونج: أتمنى عودة إبراهيموفيتش.. من المبكر الحديث عن الدوري لكننا ميلان

أكد نيجل دي يونج لاعب وسط ميلان الإيطالي أنه يتمنى عودة نجم الفريق السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال دي يونج لقناة النادي الرسمية:"لا يوجد سؤال فيما يتعلق برغبتي في عودة إبراهيموفيتش للفريق. أتمنى قدومه لأنه بطل حقيقي".

وأضاف "نأمل العودة بالفريق للمسابقات الأوروبية، فلدينا قوام جيد جدا الآن".

وأردف "مقارنة بالعام الماضي، تعاقدنا مع عدد من اللاعبين الممتازين. المدرب سينيسا ميهايلوفيتش يقوم بعمل رائع بالتخطيط لحجز مكانا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأتم "من المبكر الحديث عن الدوري، لكننا ميلان".