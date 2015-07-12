أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دي يونج: أتمنى عودة إبراهيموفيتش.. من المبكر الحديث عن الدوري لكننا ميلان

Google+ Print
دي يونج: أتمنى عودة إبراهيموفيتش.. من المبكر الحديث عن الدوري لكننا ميلان دي يونج: أتمنى عودة إبراهيموفيتش.. من المبكر الحديث عن الدوري لكننا ميلان

أكد نيجل دي يونج لاعب وسط ميلان الإيطالي أنه يتمنى عودة نجم الفريق السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال دي يونج لقناة النادي الرسمية:"لا يوجد سؤال فيما يتعلق برغبتي في عودة إبراهيموفيتش للفريق. أتمنى قدومه لأنه بطل حقيقي".

وأضاف "نأمل العودة بالفريق للمسابقات الأوروبية، فلدينا قوام جيد جدا الآن".

وأردف "مقارنة بالعام الماضي، تعاقدنا مع عدد من اللاعبين الممتازين. المدرب سينيسا ميهايلوفيتش يقوم بعمل رائع بالتخطيط لحجز مكانا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأتم "من المبكر الحديث عن الدوري، لكننا ميلان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع