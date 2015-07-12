ميلان يؤكد رحيل الشعراوي إلى موناكو

أعلن نادي ميلان الإيطالي توصله لاتفاق مع موناكو الفرنسي بشأن انتقال لاعبه ستيفان الشعراوي للأخير.

وأشار النادي عبر قناته الرسمية إلى أن الصفقة ستتم يوم الإثنين مع النادي الفرنسي وأن اللاعب سيخضع للكشف الطبي.

وسينضم الشعراوي لفريق موناكو مقابل 2 مليون يورو على سبيل الإعارة، وإذا استطاع المشاركة في 15 مباراة على الأقل مع النادي سيكون للأخير أحقية ضمه مقابل 16 مليون يورو إضافية تدفع لميلان.

وشارك اللاعب الدولي الإيطالي صاحب الأصول المصرية في 18 مباراة مع ميلان الموسم المنصرم بالدوري، سجل خلالها 3 أهداف.