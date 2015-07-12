مانشستر يونايتد يدخل خط كريستيان بنتكي

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن مانشستر يونايتد دخل خط المفاوضات لضم كريستيان بنتكي مهاجم أستون فيلا.

المهاجم البلجيكي فارع الطول مطلوب في ليفربول والذي يحاول ضمه منذ أسابيع.

لكن الآن العقبات زادت أمام ليفربول بالنظر إلى أن يونايتد دخل السباق بطلب من المدير الفني الهولندي للفريق لويس فان جال.

فان جال يسعى لتحسين خط هجوم مانشستر يونايتد بعد بيع داني ويلبيك وعدم تمديد إعارة راداميل فالكاو ووضع روبن فان بيرسي وخافيير هرنانديز على لائحة المغادرين.

مانشستر يونايتد عمليا لا يمتلك الآن في خططه من المهاجمين سوى واين روني، ولهذا يرغب في دعم هذا الخط بصفقتين.

الصفقة الأولى هي بنتكي ليجلس بديلا. والثانية هي مع مهاجم متميز، ويفاضل النادي بين هاري كين نجم توتنام وتوماس مولر من بايرن ميونيخ.