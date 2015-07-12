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مانشيني يلمح.. شاكيري يرحل من أجل صلاح

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مانشيني يلمح.. شاكيري يرحل من أجل صلاح مانشيني يلمح.. شاكيري يرحل من أجل صلاح

يجب أن يرحل البعض ونضحي بهم رغم صعوبة ذلك من أجل القادمين الجدد.. هذه هي سياسة روبرتو مانشيني المدير الفني لإنتر ميلان.

مانشيني تحدث بعد فوز فريقه على شتوتجارت كيكرز الألماني بنتيجة 4-3.

المدرب الإيطالي قال عن شاكيري: "كان يشعر بالإرهاق كما هو واضح".

ثم تطرق إلى مسألة الراحلين، مفصحا "للأسف هناك أسماء يجب أن ترحل. نعلم أن ترك إنتر ليس سهلا، لكن علينا فعل ذلك لإحداث التوازن المطلوب داخل الفريق".

وأردف "سيرحل البعض من أجل القادمين الجدد".

هل هناك اهتمام حقيقي بمحمد صلاح من تشيلسي؟ أجاب مانشيني "يصعب القول الآن أي شيء".

وأوضح "لو هناك إمكانية لشراء اللاعب فنحن مهتمون. هذا ما أستطيع قوله".

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فيديو اليوم السابع