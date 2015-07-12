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بالفيديو – كاسياس باكيا: لا تتذكروني كحارس.. وهالا مدريد

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بالفيديو – كاسياس باكيا: لا تتذكروني كحارس.. وهالا مدريد بالفيديو – كاسياس باكيا: لا تتذكروني كحارس.. وهالا مدريد

باكيا ودع إيكير كاسياس القائد الذي خلع شارة ريال مدريد النادي الملكي في مؤتمر صحفي أعلن فيه رسميا انتقاله إلى بورتو البرتغالي.

كاسياس قال في مؤتمر رحيله عن ريال مدريد بعد رحلة بدأت في 1998 وتنتهي في 2015: "هذا النادي لم يعلمني فقط كيف أكون رياضيا، بل علمني كيف أكون شخصا ناضجا".

وتابع "لا أتمنى أن يتذكرني الناس كحارس جيد أو كحارس سيء. أتمنى أن يتذكروني هنا في ريال مدريد كشخص كان جيدا".

وأفصح "أنتقل إلى بورتو لأن مدربه جعلني أشعر بالحماس. لأن جمهوره ومشروعه في حال تجعلك راغبا في المشاركة".

وأردف "وللميرنجي شكرا لكم. شكرا لجمهور ريال مدريد خصيصا الذي دوما ما ساندني حتى رفعت كل كأس ممكنة في العالم".

وأكمل الحارس الذي فاز مع ريال مدريد بثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا "هالا مدريد".

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فيديو اليوم السابع

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