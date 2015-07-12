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ميل غيبسون يرتبط بشابة عشرينية

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السبت 11-07-2015 21:53

كشفت صحيفة people الأمريكية أن النجم العالمي Mel Gibson وجد الحب من جديد وهو حالياً في علاقة جديدة مع شابة تصغره بحوالي 25 سنة وهي بطلة الفروسية والمؤلفة Rosalind Ross.

وذكرت الصحيفة عينها أن Gibson البالغ من العمر 59 عاماً، والذي إرتبط سابقاً ببطلة ملاكمة، وقع في غرام Ross إبنة الـ 24 سنة، منذ لقائهما الأول خلال توقيعها على اتفاق لكتابة نص فيلم لشركة الإنتاج التي يملكها.

وقال مصدر مقرب من النجم إنه سعيد جداً بحبيبته الجديدة، وعلاقتهما تسير بشكل رائع، كما ذهبا معاً في إجازة طويلة إلى أمريكا الوسطى.

Rosalind Ross تمارس الفروسية منذ أن كانت في سن التاسعة، إلا انها تخلت عنها منذ فترة، وتفرغت للكتابة بعد حصولها على إجازة في التأليف والأدب والنشر.

وأضاف أحد الاشخاص نقلاً عن لسان Gibson "هو لم يكن محظوظاً مع النساء، لذا هو ليس في عجلة لتحويل هذه العلاقة الرومانسية الجديدة إلى علاقة علنية".

يشار إلى ان Gibson إنفصل عن Robyn Moore بعد 26 سنة زواج، ولديهما 7 أولاد، كما أقام علاقة مع عازفة البيانو الروسية Oksana Petrovna Grigorieva وأنجب منها طفلة، لكنهما انفصلا.

 

 

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