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ننشر نص قانون تقسيم الدوائر في انتخابات مجلس النواب

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ننشر نص قانون تقسيم الدوائر في انتخابات مجلس النواب ننشر نص قانون تقسيم الدوائر في انتخابات مجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارا جمهوريا بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

رئيس الجمهورية
> بعد الاطلاع على الدستور :
> وعلى القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب
> وعلى القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
> وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات
> وبعد موافقة مجلس الوزراء
> وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر
> القانون الآتى نصه
> المادة الأولى
> يستبدل بنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى
> تقسيم جمهورية العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم
> المادة الثانية
> يستبدل بالجدول أولا : الفردى ” المرفق بالقرار بقانون فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المشار إليه الجدول المرافق .
> الماد الثالثة
> ينشر هذا القرار بقانون والجدول المرافق له فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

أولا الجدول الفردى محافظة القاهرة

الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
> الأول : دائرة الساحل قسم الساحل 2
> مقرها قسم الساحل
> الثانية : دائرة روض الفرج وشبرا قسما روض الفرج – شبرا 2
> مقرها قسم روض الفرج
> الثالثة : دائرة الزاوية الحمراء والشرابية قسما الزاوية الحمراء – الشرابية 3
> مقرها : قسم الزاوية الحمراء
> الرابعة : دائرة الزيتون قسما : الزيتون – الأميرية 2
> مقرها قسم الزيتون
> الخامسة : دائرة حدائق القبة قسم حدائق القبة 2
> مقرها قسم حدائق القبة
> السادسة : دائرة مدينة نصر قسما أول وثان مدينة نصر 3
> مقرها : قسم أول مدينة نصر
> السابعة : دائرة مدن شرق القاهرة أقسام : أول وثان وثالث القاهرة الجديدة – مدينة الشروق – مدينة بدر 1
> مقرها : قسم أول القاهرة الجديدة
> الثامنة : دائرة النزهة ومصر الجديدة قسما النزهة – مصر الجديدة 2
> مقرها : قسم النزهة
> التاسعة : دائرة مدينة السلام قسما أول وثان السلام 3
> مقرها : قسم أول السلام
> العاشرة : دائرة عين شمس قسم عين شمس 3
> مقرها : قسم المطرية
> الحادية عشرة : دائرة المطرية قسم المطرية 3
> مقرها قسم المطرية
> الثانية عشرة : دائرة المرج قسم المرج 3
> مقرها : قسم المرج
> الثالثة عشرة ” دائرة بولاق أقسام : بولاق – الأزبكية – قصر النيل – الزمالك 1
> مقرها : قسم بولاق
> لرابعة عشرة : دائرة منشأة ناصر والجمالية قسما منشأة ناصر – الجمالية 2
> مقرها قسم منشأة ناصر
> الخامسة عشرة : دائرة الوايلي قسما الوايلي – الظاهر 1
> مقرها : قسم الوايلي
> السادسة عشرة دائرة باب الشعرية أقسام : باب الشعرية – الموسكي – عابدين 1
> مقرها قسم باب الشعرية
> السابعة عشرة دائرة الخليفة أقسام : الخليفة – المقطم – الدرب الأحمر 2
> مقرها قسم الخليفة
> الثامنة عشرة : دائرة البساتين قسم البساتين 2
> مقرها قسم البساتين
> التاسعة عشرة دائرة المعادي قسما المعادي – طرة 1
> مقرها قسم المعادي
> العشرون : دائرة مصر القديمة قسم مصر القديمة 2
> مقرها قسم مصر القديمة
> الحادية والعشرون : دائرة السيدة زينب قسم السيدة زينب 1
> مقرها قسم السيدة زينب
> الثانية والعشرون دائرة دار السلام قسم دار السلام 2
> مقرها قسم دار السلام
> الثالثة والعشرون دائرة حلوان قسما حلون – المعصرة 4
> مقرها قسم حلون
> الرابعة والعشرون دائرة 15 مايو قسما 15 مايو – التبين 1
> مقرها قسم 15 مايو
> 24 46 49

محافظة الإسكندرية
> الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
> الأولى : دائرة أول المنتزه قسم أول المنتزه 4
> مقرها قسم أول المنتزه
> الثانية : دائرة ثان المنتزه قسم ثان المنتزه 3
> مقرها قسم ثان المنتزه
> الثالثة : دائرة أول الرمل قسما أول وثان الرمل 4
> مقرها قسم أول الرمل
> الرابعة : دائرة محرم بك قسم محرم بك 2
> مقرها قسم محرم بك
> الخامسة: دائرة سيدي جابر قسما سيدي جابر – باب شرق 3
> مقرها قسم سيدي جابر
> السادسة: دائرة كرموز قسم كرموز 1
> مقرها قسم كرموز
> السابعة دائرة العطارين أقسام العطارين – الجمرك – المنشية 1
> مقرها قسم العطارين
> الثامنة: دائرة مينا البصل قسما مينا البصل – اللبان 2
> مقرها قسم مينا البصل
> التاسعة: دائرة الدخيلة قسم الدخيلة 2
> مقرها قسم الدخيلة
> العاشرة: دائرة أول العامرية أقسام أول وثان العامرية – برج العرب 3
> مقرها قسم أول العامرية
> 1 17 25

محافطة بورسعيد
> الدائرة ومقرها مكوناتها الإدارية عدد المقاعد
> الأولى : دائرة الشرق أقسام أول وثان بورفؤاد – شرق التفريعة – الشرق – العرب 1
> مقرها قسم أول بورفؤاد
> الثانية: دائرة الضواحي أقسام الضواحي – أول وثان الجنوب 1
> مقرها قسم الضواحي
> الثالثة : دائرة الزهور أقسام الزهور – المناخ – المناصرة 2
> مقرها قسم الزهور
> 3 11 4

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