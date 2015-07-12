«محلب» يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب اليمني بحضور «بحاح»

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، مراسم توقيع عدد من المواثيق التي تدعم مجالات العمل المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وذلك في ختام أعمال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اليمنية المشتركة التي عقدت بمقر مجلس الوزراء صباح اليوم.

> وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم توقيع بروتوكول للتعاون في المجال الأمني، بين وزارتي الداخلية في البلدين، لتنسيق الجهود فيما يخص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه للحفاظ على أمن الأوطان والمواطنين.

> كما وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، ممثلة عن الجانب المصري، والدكتور محمد عبد الواحد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي، ممثلاً عن الجانب اليمني، عدد من المواثيق التي تتضمن مشروعات البرامج التنفيذية للتعاون بين مصر واليمن للأعوام 2017/2015 ، في المجال التربوي، ومجالات الإعلام، والتعليم العالي، والشباب والطلائع.

> ومن ناحية أخرى، فقد تم التأكيد من الجانبين على استمرار تنفيذ البروتوكول الصحي والدوائي الموقع بين البلدين للأعوام 2005 – 2007، وتفعيل البنود الواردة به، طبقاً للقواعد المتبعة بوزارة الصحة المصرية، مع أهمية التنسيق التام بين الوزارة والسفارة اليمنية بالقاهرة في هذا الشأن.

> كما قام المهندس محلب والمهندس خالد بحاح، بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اليمنية، والتأكيد على حرص البلدين على استمرار التنسيق والتعاون والعمل المشترك، انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية بينهما، وقوة الروابط بين الشعبين الشقيقين.

أ ش أ