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الفريق حجازي يلتقي رئيس أركان الجيش المالي

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الفريق حجازي يلتقي رئيس أركان الجيش المالي الفريق حجازي يلتقي رئيس أركان الجيش المالي

الفريق محمود حجازي

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق ماهمان توري رئيس أركان الجيش المالي والوفد المرافق له الذي يزور حاليا.
> تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين دول القارة من اجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية .
> حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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