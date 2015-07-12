الفريق حجازي يلتقي رئيس أركان الجيش المالي

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق ماهمان توري رئيس أركان الجيش المالي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

> تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين دول القارة من اجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية .

> حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.