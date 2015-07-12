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#في_القمة – نجوم الزمالك لـ في الجول.. عن أغنية يستخدمها بركات لقنص عبد المنصف!

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#في_القمة – نجوم الزمالك لـ في الجول.. عن أغنية يستخدمها بركات لقنص عبد المنصف! #في_القمة – نجوم الزمالك لـ في الجول.. عن أغنية يستخدمها بركات لقنص عبد المنصف!

"بركات كانت لديه عادة غريبة جدا. يأتي في أذن محمد عبد المنصف قبل كل لقاء قمة ويغني أغنية لعمرو دياب!".

هكذا يكشف جمال حمزة نجم القلعة البيضاء والذي أيضا ارتدى قميص الأهلي لفترة قصيرة عن قصص للزئبقي محمد بركات في الدربي.

بركات من اللاعبين القلائل الذين لم يخسروا أبدا أمام الزمالك.

المباراة الوحيدة التي خسرها الأهلي امام الزمالك كانت في غياب محمد بركات بحسب ما صرح به الزئبقي لـFilGoal.com.

وسأل FilGoal.com بعض نجوم الزمالك عن بركات. وكانت الإجابات كالتالي:

أغنية لمنصف

يقول جمال حمزة: "كان بركات يتفاءل بهذا الأمر".

وتابع "قبل كل مباراة أمام الزمالك يدخل أرض الملعب. يذهب في اتجاه مرمى فريقنا. يميل على أذن عبد المنصف".

وأضاف "بدلا من أن يقول شيئا لمنصف. كان بركات يغني إحدى أغنيات ".

وأكمل "وحين شعر أن هذه العادة تجلب له الحظ باتت مستمرة وملازمة له في كل مبايات القمة".

اضحك يا عندليب

ويروي عبد الحليم علي نجم الزمالك الأسبق "بركات بطبيعته شخص كوميدي".

وأكمل "كنت دائما أنزل أرض الملعب متجهما. وجهي جامد. فجأة أجد بركات في وجهي".

وأردف "بركات لا يتركني دون أن أبتسم. في كل مرة أظل أحاول الاحتفاظ بوجهي الجامد لكني لا أستطيع. لو لم أضحك لما تركني بركات حتى لو كان معنى ذلك ألا تنطلق المباراة".

وأتم "في النهاية تضطر إلى أن أضحك، وأقول له يا بركات إرحمني مش عارف أركز".

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فيديو اليوم السابع

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