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انتقالات في الجول - الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع الجونة

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انتقالات في الجول - الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع الجونة انتقالات في الجول - الإسماعيلي يتعاقد مع مدافع الجونة

وقع سعد حسنى مدافع الجونة للنادي الإسماعيلي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الموسم الجديد وذلك في صفقة انتقال حر من الفريق الذي هبط رسميا للدرجة الثانية.

وكان اللاعب أحد الأهداف الرئيسية لمسئولي الدراويش من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

حضر التوقيع مع اللاعب حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وسمير نصر مسئول لجنة التعاقدات.

وشارك اللاعب صاحب الـ28 في 37 مباراة هذا الموسم مع فريق الجونة، وكانت بدايته في البطولة المحلية المصرية مع فريق بلدية المحلة موسم 2007-2008.

وكان النادي الإسماعيلي قد أعلن عن تعاقده مع كل من مصطفى عفروتو لاعب دمنهور وطه عادل لاعب وادي دجلة وعبد الرحمن شيكا وأحمد أسامه وعبد الحميد أبو حبيب الفلسطيني.

وقد استغنى الفريق رسميا حتى الآن عن كل من محمود حمد لمصر المقاصة وأحمد العش لوادي دجلة.

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