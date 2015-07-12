أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غياب عدد كبير من الفنانين عن جنازة عمر الشريف

Google+ Print
غياب عدد كبير من الفنانين عن جنازة عمر الشريف غياب عدد كبير من الفنانين عن جنازة عمر الشريف

بدء صلاة الجنازة على الفنان عمر الشريف داخل مسجد المشير طنطاوي

المراسل :أحمد سامح

تغيب الفنانون عن حضور جنازة الفنان عمر الشريف التي بدأت، منذ قليل، بمسجد المشير طنطاوي  بالتجمع الخامس.

حيث حضر عدد قليل من الفنانين الجنازة منهم حسين فهمي، وجميل راتب، وسامح الصريطي، وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، وفاروق الفيشاوي، ومادلين طبر، ووخالد النبوي، وأشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وسمير صبري، محمد أبو حامد البرلماني السابق، وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

ومن المقرر أن يدفن جثمان الفنان الراحل فى مقابر السيدة نفيسة.

يذكر أن الفنان عمر الشريف تُوفى، عصر الجمعة الماضى، عن عمر ناهر الـ83 عامًا داخل مستشفى “بهمن” بحلوان، بعد صراع مع المرض، وامتناعه عن تناول الطعام لمدة 4 أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا