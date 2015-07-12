غياب عدد كبير من الفنانين عن جنازة عمر الشريف

المراسل :أحمد سامح

تغيب الفنانون عن حضور جنازة الفنان عمر الشريف التي بدأت، منذ قليل، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

حيث حضر عدد قليل من الفنانين الجنازة منهم حسين فهمي، وجميل راتب، وسامح الصريطي، وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، وفاروق الفيشاوي، ومادلين طبر، ووخالد النبوي، وأشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وسمير صبري، محمد أبو حامد البرلماني السابق، وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

ومن المقرر أن يدفن جثمان الفنان الراحل فى مقابر السيدة نفيسة.

يذكر أن الفنان عمر الشريف تُوفى، عصر الجمعة الماضى، عن عمر ناهر الـ83 عامًا داخل مستشفى “بهمن” بحلوان، بعد صراع مع المرض، وامتناعه عن تناول الطعام لمدة 4 أيام.