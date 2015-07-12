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بالصور.. انتهاء صلاة الجنازة على الفنان عمر الشريف

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بالصور.. انتهاء صلاة الجنازة على الفنان عمر الشريف بالصور.. انتهاء صلاة الجنازة على الفنان عمر الشريف

انتهاء صلاة الجنازة على الفنان عمر الشريف

المراسل : أحمد سامح

انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنان عمر الشريف، بمسجد المشير طنطاوي  بالتجمع الخامس، وخرج الجثمان من المسجد حيث سيتوجه المشيعون به إلي مقابر السيدة نفيسة حيث سيواري الثرى.

وحضر الجنازة عدد قليل من الفنانين والشخصيات العامة الجنازة منهم حسين فهمي، وجميل راتب، وسامح الصريطي، وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، وفاروق الفيشاوي، ومادلين طبر، ووخالد النبوي، وأشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وسمير صبري، ومجدي كامل، وندى بسيوني، وحسين كامي، محمد أبو حامد البرلماني السابق، وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

يذكر أن الفنان عمر الشريف تُوفى، عصر الجمعة الماضى، عن عمر ناهر الـ83 عامًا داخل مستشفى “بهمن” بحلوان، بعد صراع مع المرض، وامتناعه عن تناول الطعام لمدة 4 أيام.

 

 

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