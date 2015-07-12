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وزير الخارجية يشارك بمراسم العزاء الرسمية للأمير سعود الفيصل مساء اليوم

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وزير الخارجية يشارك بمراسم العزاء الرسمية للأمير سعود الفيصل مساء اليوم وزير الخارجية يشارك بمراسم العزاء الرسمية للأمير سعود الفيصل مساء اليوم

سامح شكرى وزير الخارجية

صرح  السفير بدرعبد العاطي المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري سيشارك، مساء اليوم الأحد، فى مراسم العزاء الرسمية للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى السابق، حيث سيقدم عزاء حكومة وشعبا للأمير خالد بن فيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
> وقال عبد العاطي إن شكرى شارك مساء أمس فى صلاة الجنازة على المغفور له الأمير سعود الفيصل، وذلك مع مجموعة محدودة من وزراء الخارجية العرب.
> وأضاف المتحدث أن الوزير شكرى نقل خلال مراسم الجنازة تعازي الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى لأسرة الفقيد الكبير، سائلاً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته جزاءً على ما قدمه من خدمات جليلة لوطنه ولأمتيه العربية والإسلامية.

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