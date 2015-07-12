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بالصور.. استمرار توافد الفنانين على مسجد المشير طنطاوي استعدادًا لصلاة الجنازة على عمر الشريف

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بالصور.. استمرار توافد الفنانين على مسجد المشير طنطاوي استعدادًا لصلاة الجنازة على عمر الشريف بالصور.. استمرار توافد الفنانين على مسجد المشير طنطاوي استعدادًا لصلاة الجنازة على عمر الشريف

سمير صبري

المراسل : أحمد سامح

استمر توافد الفنانين على مسجد المشير طنطاوي  بالتجمع الخامس، استعداداً لصلاة الجنازة على الفنان عمر الشريف، حيث وصل كل من الفنان جميل راتب الصديق المقرب للراحل، وخالد النبوي، وأشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وسمير صبري، محمد أبو حامد البرلماني السابق.

وقد دخل جثمان الراحل، منذ قليل، إلي المسجد.

ومن المقرر أن يدفن جثمان الفنان الراحل فى مقابر السيدة نفيسة.

يذكر أن الفنان عمر الشريف تُوفى، عصر الجمعة الماضى، عن عمر ناهر الـ83 عامًا داخل مستشفى “بهمن” بحلوان، بعد صراع مع المرض، وامتناعه عن تناول الطعام لمدة 4 أيام.

 

 

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