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المتحدث العسكري : مقتل 252 إرهابيًا وتدمير 18بؤرة خلال 11 يومًا

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المتحدث العسكري : مقتل 252 إرهابيًا وتدمير 18بؤرة خلال 11 يومًا المتحدث العسكري : مقتل 252 إرهابيًا وتدمير 18بؤرة خلال 11 يومًا

المتحدث العسكري

نشر المتحدث العسكري، تقريرًا عن إجمالى نتائج أعمال قتال قوات قطاع تأمين شمال سيناء خلال الفترة من 1 – 11/ 7 / 2015.
> وأفاد بيان المتحدث العسكري، على صفحته بـ”فيسبوك” عن مقتل عدد (252) فرد إرهابي، وضبط عدد (13) فرد مطلوبين أمنياً وعدد (63) فرد مشتبه بهم، و تدمير عدد (18) مقر ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية،  تدمير عدد (29) عربة خاصة بالعناصر الإرهابية [ (11) عربة دفع رباعى ( كروز ) - (10) عربة دفع رباعى (تايلاندى) إحداها مفخخة - (2) عربة فيرنا - (6) عربة ربع نقل منهم عربة محمل عليها أسلحة وذخائر وصواريخ بمنطقة (المقاطعة) ] ، تدمير عدد (43) دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر الإرهابية، و تدمير عدد (32) عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لإستهداف قواتنا ، إكتشاف وتدمير عدد (4) مخزن منهم مخزن للمواد المتفجرة بمنطقة ( حق الحصان ) ، ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومعدات الإتصال [ قواذف هاون - قواذف RBJ - رشاشات - بنادق آلية - بنادق قناصة - قنابل يدوية - أحزمة ناسفة - طلقات متنوعة الأعيرة - أجهزة إتصال لاسلكى - عدد (10) لفة سلك واير ( اللفة 100م ) تستخدم فى أعمال التهريب ( السحب ) عبر الأنفاق ] .

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