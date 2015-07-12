المقاومة تدمر دبابتين للحوثيين في اشتباكات عنيفة بتعز

شهدت محافظة تعز جنوب غربى اليمن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادى من جهة وجماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح من جهة أخرى، فى عدة أماكن بمدينة تعز عاصمة المحافظة .

ونقل موقع “يمن 24″ الإخبارى عن مصادر بالمقاومة أن المقاومة حققت انتصارات وأجبرت الميليشيات على الانسحاب من مواقع عديدة ودمرت دبابتين لهم وسيطرت على منزل كان قد استولى عليه الحوثيون واتخذوه مقرا لقناصاتهم، كما قتلت عناصر المقاومة قياديا للحوثيين فى الاشتباكات.

وقد وجه مجلس المقاومة فى تعز نداء لأبناء المحافظة للمشاركة فى تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثيين وصالح الذين يقتلون أبناءها ويصادرون حرياتهم وحقوقهم المشروعة فى بناء دولة مدنية حديثة، وطالبت المقاومة من أهالى تعز بمقاطعة من وصفته بـ”العدو”، فى إشارة للحوثيين، وعدم التعاون أو التعامل معه مطلقا وإشعاره بأنه غير مرحب لأن التعامل معه فى مثل هذه الظروف يعد خيانة لدماء الشهداء .

ومن ناحية أخرى أعلنت المقاومة الشعبية فى محافظة إب، المجاورة لتعز من جهة الشمال، النفير العام لفك الحصار عن أبناء تعز الذين تفرض عليهم مليشيات الحوثى وصالح حصارا خانقا.

وقال الشيخ عبد الواحد حيدر، المتحدث باسم المقاومة فى إب، إن رجال المقاومة فى المحافظة بدأوا فى فك حصار تعز من الجهة الشمالية الشرقية، وحققوا تقدما كبيرا وقتلوا العديد من الميليشيات فى اشتباكات معهم.

أ ش أ