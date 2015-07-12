سلطات الاحتلال تحرم أسير فلسطيني من زيارة ذويه 8 سنوات

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأسير فلسطيني من قطاع غزة يقبع حاليا في عزل سجن “مجدو” الإسرائيلي، من زيارات ذويه منذ أكثر من 8 سنوات.

> وأوضحت الهيئة – في بيان لها اليوم الأحد – أن الأسير محمد إسماعيل البل (27 عاما)، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال في 15 يناير 2008 والمحكوم عليه بالسجن 12 عاما، محروم من التواصل مع ذويه، سواء بالزيارات أو الاتصال الهاتفي، ولا يتواصل معهم إلا عن طريق محامي الهيئة.

> وأشارت إلى أن عدد الأسرى المعزولين في سجن “مجدو” يصل إلى خمسة أسرى، هم: شكري الخواجا من رام الله، ومحمد البل من غزة، وعبد العظيم عبد الحق من بني فاضل، ووائل نعيرات من جنين، وعماد سرحان من داخل أراضي عام 1948.

> ولفتت الهيئة إلى أن إدارة مصلحة السجون تتعمد وبشكل مناف لكل مبادئ حقوق الإنسان إلى حرمان مئات الأسرى من الزيارات لأشهر وسنوات طوال، كأساليب عقابية، وانتقامية بحقهم، وحق أبنائهم وعائلاتهم.

أ ش أ