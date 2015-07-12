محلب : إلغاء إجازات كافة الخدمات المرورية وإغلاق طريق وادي النطرون خلال فترة العيد

قرر المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء إلغاء الإجازات لكافة الخدمات المرورية خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما وجه بضرورة التزام الحسم والحزم في تطبيق القرار الخاص بمنع الانتظار بتاتاً للسيارات في منطقة وسط البلد ، كما وجه بضرورة وضع خطة للتخلص الفوري من السيارات المهملة في كافة الشوارع حتى لا تستخدم في أية أعمال إرهابية.

> جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب، صباح اليوم لبحث كافة الجوانب الخاصة بمنظومة المرور والسلامة على الطرق، وذلك للعمل على تطوير تلك المنظومة بما ييسر حياة المواطنين ويحافظ على حياتهم ، وذلك بحضور وزيري الصحة والنقل، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية.

> وخلال الاجتماع ، تم استعراض الخطة المرورية لمختلف الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدن وخارجها، والجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة العديد من الطرق وتوفير الخدمات المختلفة عليها، وبخاصة خدمة الإسعاف لضمان سرعة إسعاف المصابين في الحوادث المرورية، كما تم بحث مشروع نظام الإدارة الذكية للطرق، حيث تم استعراض أهداف هذا المشروع ومكوناته ، والذي يهدف إلى الإرشاد الإليكتروني على الطرق، وضمان الحصول على معلومات حول أماكن الكثافة المرورية بشكل لحظي ، للتعامل معها بسرعة وكفاءة لتخفيف تلك الكثافة وخلق السيولة المرورية.

> وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة وجود خطة مرورية مدروسة يتم تنفيذها على كافة الطرق في أنحاء الجمهورية سواء الطرق القائمة أو التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق، كما أكد ضرورة الاهتمام بتوفير كافة الخدمات اللازمة على الطرق السريعة.

> وفيما يتعلق بطريق (مصر ـ الإسكندرية) الصحراوي، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استكمال العلامات التوضيحية والإرشادية على الطريق بأكمله ، وبخاصة لافتات أرقام الطوارئ والإسعاف، كما وجه بتكثيف تواجد الرادار على الطرق للسيطرة على السرعة الزائدة ، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون الخاص بالسرعة الزائدة وتطبيق الغرامات المقررة للحد منها.

> كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالغلق التام لطريق (وادي النطرون ـ الساحل الشمالي) خلال فترة عيد الفطر المبارك، لضمان تحقيق السلامة للمسافرين نظراً لوجود أعمال الرصف.